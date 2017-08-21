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Студенческие визы в Китай — количество дней для сдачи документов увеличено

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443824-ru.html

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21 августа 2017, 17:41       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Посольство КНР увеличило количество приемных дней для сдачи документов желающим получить студенческие визы в Китай, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.
После теракта 30 августа прошлого года посольство временно прекратило выдачу виз кыргызстанцам: в результате взрыва пострадала аппаратура для оформления документов. К занятиям в китайских вузах не могли приступить более 300 граждан КР. В начале текущего месяца стороны договорились, что документы можно будет подать с 14 августа по 15 сентября в установленное приемное время: понедельник, среду и пятницу с 15.00 до 16.00 (в порядке живой очереди).
"Учитывая большое число желающих (получить визы), в пятницу состоялась очередная встреча сторон. В посольстве КНР с пониманием отнеслись к вопросам необходимости своевременного выезда кыргызстанских студентов к месту учебы в Китай и готовы оказать помощь в получении студенческих виз до начала учебного периода", - говорится в сообщении.
По итогам встречи была достигнута договоренность о выделении дополнительных приемных дней и времени для подачи визовых документов.
"Кыргызстанцы могут обратиться в посольство в Бишкеке с 21 августа по 15 сентября - в понедельник, вторник, среду и четверг с 9.00 до 12.00. Данный график будет действовать для студентов, направляющихся в Китай на учебу", - сообщают в МИД.
Примечание: 22 августа консульский отдел посольства будет принимать визовые документы с 15.00 до 17.00, а в другие дни - в вышеуказанное время.
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