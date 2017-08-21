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Премьер-министр поблагодарил членов правительства за совместную успешную работу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443823-ru.html

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21 августа 2017, 17:35       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 21 августа, провел встречу с членами правительства Кыргызской Республики.
В ходе встречи Сооронбай Жээнбеков сообщил, что сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов официально зарегистрировала его в качестве кандидата на пост президента Кыргызской Республики.
"Как вы знаете, Социал-демократическая партия Кыргызстана выдвинула мою кандидатуру на пост президента. Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов официально зарегистрировала меня в качестве кандидата на пост президента. С этого момента все мои действия будут восприниматься через призму того, что я являюсь кандидатом в президенты. Для меня очень важно, чтобы выборы прошли прозрачно, чисто, обеспечив свободное волеизъявление граждан, чтобы политики не обвиняли меня в использовании административного ресурса. В этой связи я принял решение о сложении с 22 августа 2017 года полномочий премьер-министра. Соответствующее прошение я направлю на имя президента Алмазбека Атамбаева", – сказал Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр поблагодарил всех членов правительства и его аппарат за совместную успешную работу в течение 1,6 года.
"Сегодняшнее событие имеет очень важное значение в моей жизни. Это решение я сообщаю вам, моим коллегам, с которыми я вместе проработал на посту премьер-министра. В прошлом году в апреле президент и Жогорку Кенеш оказали нам большое доверие. С момента избрания на прост премьер-министра мы вместе, сообща, работали над реализацией программы "Доверие и единство". Ради интересов государства и развития страны мы работали неустанно, без выходных и праздников. Наш основный принцип состоял в том, что бы не вмешиваясь в политику, сосредоточить свое внимание над решением эконмических и социальных проблем, развитием экономики и народного хозяйства в целом. За это время нам удалось добиться конструктивного диалога с президентом и парламентом. Во многом благодаря этому нам удалось добиться позитивных результатов в нашей работе", – подчеркнул премьер-министр.
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