Ассоциация операторов связи: инициатива НБ КР мешает развитию электронных платежей и противоречит закону

21 августа 2017, 17:24 Комментарии

Ассоциация операторов связи Кыргызстана распространила открытое письмо по поводу недавней инициативы Нацбанка запретить использование авансовых платежей для перевода на электронные кошельки абонентов. Инициатива, ограничивающая право кыргызстанцев использовать свои деньги удобным для них образом, фактически закрывает мобильным операторам выход на рынок розничных финансовых услуг. Между тем, по мнению АОС, именно участие операторов связи могло бы дать развитие сектору электронных платежей и сократить объемы теневой экономики.

Ниже приведен полный текст обращения.

Как известно, по итогам совещания прошедшего 21 июля 2017 года под вашим председательством относительно условий вхождения операторов связи на рынок розничных финансовых услуг, Министерству экономики Кыргызской Республики в месячный срок поручено разработать и внести на рассмотрение правительства проект закона о внесении изменений в ЗКР "О лицензионно-разрешительной системе", предусматривающий детализацию принципа исключения ограничения свободы предпринимательской деятельности при лицензировании. Государственному комитету информационных технологий и связи совместно с Национальным банком и при участии заинтересованных бизнес-ассоциаций также поручено разработать в установленном порядке и сроки на рассмотрение правительства проекты решений кабмина предусматривающие внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты (Закон Кыргызской Республики "О платежной системе Кыргызской Республики", постановление правительства "Об утверждении Правил оказания услуг подвижной радиотелефонной связи" от 17 февраля 2014 года №97 и др.), в части устранения ограничений для вхождения операторов связи на рынок финансовых услуг. Национальному банку в свою очередь рекомендовано исключение из нормативных правовых актов НБКР ограничений, не предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и установлении нормативов, позволяющих операторам мобильной сотовой связи принимать участие в рынке розничных финансовых услуг.

Однако, Ассоциация вынуждена констатировать, что на сегодняшний день имеет место быть ситуация которая не только не способствует исполнению указанных выше рекомендаций по устранению законодательных барьеров в доступе операторов мобильной сотовой связи к рынку розничных финансовых услуг, но и более того устанавливаются новые барьеры.

Так, 1 августа 2017 года правлением НБКР для вынесения на общественное обсуждение одобрен проект изменений и дополнений в постановление правления НБКР "Об утверждении Положения об электронных деньгах" от 30.03.2016 года №15/6, которым предусматривается запрет пополнения электронного кошелька держателя с лицевого счета абонента поставщика товаров и услуг, в том числе и путем возврата аванса за товары и услуги с последующим зачислением возвращенных денежных средств.

Данная инициатива НБКР является сдерживающим фактором во внедрении и развитии рынка безналичных платежей и цифровой экономики и идет вразрез не только с рядом государственных программ, согласно которым развитие современных технологий и инноваций является приоритетом модернизации экономики, но и ряду нормативных правовых актов, в том числе нормативных правовых актов НБКР, а именно:

— согласно гражданскому законодательству, вопросы договорных взаимоотношений между абонентом и поставщиком товаров и услуг регулируются нормами Гражданского кодекса КР. Запрет возврата оператором мобильной сотовой связи абоненту аванса за услуги связи противоречит Гражданскому кодексу, так как условие о возврате аванса за услуги связи является диспозитивной нормой, то есть по соглашению сторон такой возврат возможен. При этом абонент свободен в выборе формы осуществления расчета – в наличном или безналичном порядке (получить аванс в кассе наличными, путем зачисления на банковский счет, банковскую карту, электронный кошелек);

— в соответствии со ст. 1 и ст. 20 Закона КР "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" банковское законодательство, составной частью которого являются нормативные правовые акты НБКР, регулирует отношения в сфере осуществления банковской деятельности, проведения денежно-кредитной и валютной политики, функционирования платежной системы (банковские правоотношения), а также правовой статус, компетенцию, взаимоотношения и ответственность участников банковских правоотношений. Согласно ст. 19 вышеуказанного Закона установлено, что принятие нормативных правовых актов КР, противоречащих полномочиям Национального банка, запрещается. Национальному банку запрещается осуществлять деятельность, выходящую за пределы его компетенции, предусмотренной настоящим Законом. В этой связи Ассоциация считает недопустимой и противоречащей законодательству Кыргызской Республики инициативу НБКР.

При этом Ассоциация обращает также Ваше внимание, на то что, уже сегодня абоненты сотовых операторов соседних стран активно используют баланс мобильного телефона для пополнения банковской карты, банковского счета, электронного кошелька и обналичивания денежных средств через банкоматы. Странами, где платеж осуществляется за счет обмена авансовых средств с лицевого счета абонента на электронные деньги оператора платежной системы, являются Россия (оператор сотовой связи — МТС), Украина (Киевстар) и Казахстан (Картел, Теле2, Kcell/Active).

Также хотелось бы отметить, что по итогам 2016 года суммарный оборот мобильных платежей в соседнем Китае составил $5,5 триллионов, в самых отдаленных провинциях жители имеют возможность оплачивать любые услуги и сервисы с мобильных телефонов. В Казахстане, России, Украине и ряде других стран регуляторы разрешают операторам связи в партнерстве с финансовыми учреждениями предоставлять населению возможность пополнять платежные инструменты, включая электронные кошельки с лицевого абонентского счета. Пока операторы сотовой связи в КР ограничены от участия в развитии финансового рынка, а банки не могут охватить большую часть населения, высока вероятность закрепления на рынке альтернативных нерегулируемых платежных инструментов как WebMoney, Bitcoin, AlliPay, ApplePay и т.д., которые не будут подконтрольны Национальному регулятору и по сути заменят наличность, не решив проблем с теневым оборотом денежных средств, отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Сняв искусственные барьеры, разрешив операторам сотовой связи предоставлять в партнерстве с банками финансовые сервисы всему населению, НБКР создаст условия, когда выигрывают все участники рынка, прежде всего потребители. Объединенные ресурсы сотовых операторов и банков: рекламные бюджеты, географический охват, людские и финансовые ресурсы в разы превысят текущие возможности существующих игроков. Сотовые операторы не собираются заменить собой функции банков, наоборот, используя все свои ресурсы, лишь собираются помочь банкам предоставлять банковские услуги всем слоям населения.

Подобные запреты противоречат принципам программы "Таза коом", которой предусматривается цифровая трансформация всех сфер рынка с помощью технологий и инноваций, а закладка прочного фундамента для развития мобильных платежных услуг и обеспечения функционирования цифровой инфраструктуры приобретает особое значение.

За несколько лет, прошедших с момента принятия НБКР положения "Об электронных деньгах в Кыргызской Республике" только третья часть банков получили лицензию на эмиссию электронных денег. По итогам 2016 года, с учетом всех приложенных усилий по развитию электронных денег, как со стороны регулятора, так и со стороны банковского сектора, суммарный оборот электронных денег составил порядка 700 млн сомов. Необходимо отметить, что это менее 5% от объема платежей за услуги связи, внесенных населением в пользу мобильных операторов и менее 0,2% ВВП. При текущем положении дел, пройдут многие годы, прежде чем объем транзакций по электронным кошелькам достигнет хотя бы 1% ВВП. Для сравнения, в 2016 году в Кении и в Китае доля мобильных платежей превысила 30% ВВП страны. Необходимо отметить, что основной причиной, послужившей широкому распространению электронных денег и мобильных платежей в этих странах, явилось желание регулятора либерализировать рынок платежных услуг путем вовлечения операторов мобильной связи для борьбы с теневой экономикой, коррупцией, отмыванием денег, повышением транспарентности транзакций и желанием повысить собираемость налогов.

Резюмируя вышеизложенное, Ассоциация обращается к Вам с просьбой об оказании содействия в урегулировании складывающейся ситуации и не допущению создания дополнительных барьеров по вхождению операторов мобильной связи на рынок розничных финансовых услуг.