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Жээнбеков обозначил основные достижения правительства за время своего премьерства

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443820-ru.html

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21 августа 2017, 17:21       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с членами Правительства КР объявил о своей отставке в связи с регистрацией в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата на должность Президента Кыргызской Республики.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в своем выступлении, Сооронбай Жээнбеков остановился на основных достижениях Правительства за время своего Премьерства.
В частности, он отметил, что были достигнуты хорошие макроэкономические показатели.
"В 2016 году, когда мы приступили к работе экономика, была снижена до 4,9 процентов, по итогам первого полугодия 2017 года темпы роста экономики составляют 6,9 процентов, а рост экспорта возрос на 30 процентов", — сказал Жээнбеков.
Жээнбеков отметил, что было уделено большое внимание строительству социальных объектов. Так, в 2016 году было построено 115 школ, детских садов, больниц и культурных объектов. До конца 2017 года будет сдано 105 социальных объектов. В 98 школах проведен капитальный ремонт, до конца года еще в 35 объектах пройдут ремонтные работы.
Он также остановился на проделанной работе по развитию регионов. В рамках которого была принята концепция развития регионов и программа по разработке генеральных планов населенных пунктов.
"До 2025-года по республике будет разработан 1812 генеральных планов населенных пунктов. По обеспечению населенных пунктов водой в 657 селах, 22 городах и 26 районах будет проведены трубопроводы. Также в рамках поддержки сельского хозяйства по программе "Финансирование сельского хозяйства-5" будет выделено до 7 млрд. сомов", - сообщил Жээнбеков.
В рамках интеграционных процессов в ЕврАзЭС полностью модернизированы КПП посты Токмок, Кең-Булуң, Ак-Тилек и Чалдовар.
"Для поддержки бизнеса мы создали "Гарантийный фонд" в рамках этого средние и малые предприятия получили кредиты больше 520 млн сомов. Посредством Кыргызско-Российского фонда развития профинансировано 758 проектов на сумму около 250 млн. долларов США", — отметил Жээнбеков.
Также проводятся капитальные ремонтные работы стратегических и внутренних дорог в ряде городов и районных центров. Для выполнения этих работ из бюджета выделено 730 млн. сом.
Он сообщил, что сегодня подписал документы по повышению пенсий с 1 октября 2017 года на 15%, средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5517 сомов.

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