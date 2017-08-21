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В Астрахани мотоциклист сбил пенсионера из Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/v-astrakh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443819-ru.html

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21 августа 2017, 17:22       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. В российском городе Астрахани мотоциклист сбил 63-летнего пенсионера из Кыргызстана, пишет издание astrakhan-24.ru. Аавария произошла 20 августа вечером.
Пешеход, как сообщают в управлении МВД, пересекал дорогу по переходу на красный сигнал светофора. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Он был доставлен в больницу.
Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции выявили отсутствие горизонтальной разметки, о чём составлен соответствующий акт.

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