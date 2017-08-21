В Астрахани мотоциклист сбил пенсионера из Кыргызстана

21 августа 2017, 17:22 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. В российском городе Астрахани мотоциклист сбил 63-летнего пенсионера из Кыргызстана, пишет издание astrakhan-24.ru. Аавария произошла 20 августа вечером.

Пешеход, как сообщают в управлении МВД, пересекал дорогу по переходу на красный сигнал светофора. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Он был доставлен в больницу.

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции выявили отсутствие горизонтальной разметки, о чём составлен соответствующий акт.