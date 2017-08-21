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Патрульную милицию возглавил Каныбек Джумашалиев

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365126_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443817-ru.html

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21 августа 2017, 16:55       Комментарии

Сегодня, 21 августа, заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Алмазбек Орозалиев представил личному составу ГУПМ МВД КР нового руководителя - полковника милиции Джумашалиева Каныбека Керимбаевича, ранее занимавшего должность начальника УВДТ МВД КР.
Джумашалиев Каныбек Керимбаевич - полковник милиции. Родился 5 декабря 1965 г.
Окончил КСХИ в 1987г., в 1994г. КГНУ по специальности юриспруденция.
В 1991 г. начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том
числе: начальник ОВД Чуйского района, начальник ОВД Сокулукского района, заместитель начальника ГУБДД МВД КР, начальник УВДТ МВД КР.
За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.

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