Патрульную милицию возглавил Каныбек Джумашалиев

21 августа 2017, 16:55 Комментарии

Сегодня, 21 августа, заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Алмазбек Орозалиев представил личному составу ГУПМ МВД КР нового руководителя - полковника милиции Джумашалиева Каныбека Керимбаевича, ранее занимавшего должность начальника УВДТ МВД КР.

Джумашалиев Каныбек Керимбаевич - полковник милиции. Родился 5 декабря 1965 г.

Окончил КСХИ в 1987г., в 1994г. КГНУ по специальности юриспруденция.

В 1991 г. начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том

числе: начальник ОВД Чуйского района, начальник ОВД Сокулукского района, заместитель начальника ГУБДД МВД КР, начальник УВДТ МВД КР.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.