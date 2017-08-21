Кыргызстанку задержали в аэропорту Индии с миллионом долларов

21 августа 2017, 17:00 Комментарии

В аэропорту Нью-Дели задержали кыргызстанку. В ее ручной клади таможенная служба Индии обнаружила 60 тысяч долларов. После проверки всего багажа был найден еще один миллион 41 тысяча долларов. Об этом сообщают индийские СМИ.

Отмечается, что женщина направлялась рейсом в Бишкек. Известно имя задержанной кыргызстанки - З. Балтабаева.

В настоящее время в МИД КР отметили, что посольство Кыргызстана в Индии уже уточняет данную информацию.

"Мы эту информацию уточняем сейчас, наш консул посольства Кыргызстана в Индии выехал в аэропорт. Позднее мы сообщим общественности подробности произошедшего", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.