Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент принял отставку Сооронбая ЖээнбековаПрезидент принял отставку Сооронбая ЖээнбековаПатрульную милицию возглавил Каныбек ДжумашалиевПатрульную милицию возглавил Каныбек Джумашалиев

Кыргызстанку задержали в аэропорту Индии с миллионом долларов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365120_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443816-ru.html

Похожие новости

МИД уточняет, есть ли граждане Кыргызстана среди пострадавших в ДТП в Турции

В Астрахани мотоциклист сбил пенсионера из Кыргызстана

Назначен новый глава патрульной милиции Кыргызстана

Ассоциация операторов связи: НБ КР сдерживает развитие безналичных платежей в Кыргызстане

Футбол: Узбекистанки забрали "Кубок трех наций", кыргызстанки - вторые

21 августа 2017, 17:00       Комментарии

В аэропорту Нью-Дели задержали кыргызстанку. В ее ручной клади таможенная служба Индии обнаружила 60 тысяч долларов. После проверки всего багажа был найден еще один миллион 41 тысяча долларов. Об этом сообщают индийские СМИ.
Отмечается, что женщина направлялась рейсом в Бишкек. Известно имя задержанной кыргызстанки - З. Балтабаева.
В настоящее время в МИД КР отметили, что посольство Кыргызстана в Индии уже уточняет данную информацию.
"Мы эту информацию уточняем сейчас, наш консул посольства Кыргызстана в Индии выехал в аэропорт. Позднее мы сообщим общественности подробности произошедшего", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум