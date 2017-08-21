Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ГУПМ МВД новый начальникВ ГУПМ МВД новый начальникКыргызстанку задержали в аэропорту Индии с миллионом долларовКыргызстанку задержали в аэропорту Индии с миллионом долларов

Президент принял отставку Сооронбая Жээнбекова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365123_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443815-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков обозначил основные достижения правительства за время своего премьерства

Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную успешную работу

Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра

Атамбаев Жээнбекову: Ваше правительство было лучшим за годы моего президентства

Президент А.Атамбаев принял прошение об отставке С.Жээнбекова с поста премьер-министра

21 августа 2017, 17:01       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
По словам Жээнбекова, он подает в отставку, чтобы избежать разного рода спекуляций и обвинений в использовании административного ресурса.
"Алмазбек Шаршенович, вы все время поддерживали эту позицию и народ считает вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам", - сказал Жээнбеков.
Президент принял его прошение об отставке и отметил, что считает этот шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности.
"Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул президент.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром весной 2016 года, а в июле этого года СДПК выдвинула его кандидатуру в президенты. Сегодня ЦИК зарегистрировала его кандидатуру. До утверждения нового главы правительства Жээнбеков останется в статусе "исполняющего обязанности".
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум