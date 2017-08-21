ДТП в Бишкеке. Один человек погиб

21 августа 2017, 17:09 Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Салиевой и Буденного произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы, факт аварии подтвердили в УПМ.

Инцидент произошел сегодня, 21 августа, примерно в 16.20. В настоящий момент известно, что один человек погиб, второй доставлен в больницу. В каком он состоянии и какие у него травмы, не сообщается.

В Управлении патрульной милиции пока нет точной информации о происшествии, на месте работают следователи.