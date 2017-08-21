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Назначен новый глава патрульной милиции Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443813-ru.html

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Патрульную милицию возглавил Каныбек Джумашалиев

Ассоциация операторов связи: НБ КР сдерживает развитие безналичных платежей в Кыргызстане

21 августа 2017, 17:03       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Полковник Каныбек Джумашалиев назначен начальником Главного управления патрульной милиции МВД КР, сообщила пресс-служба министерства.
Он был представлен коллективу ведомства в понедельник. Ранее Джумашалиев занимал должность начальника Управления внутренних дел на транспорте при МВД. В органах внутренних дел работает с 1991 года, был заместителем начальника Управления по безопасности дорожного движения при МВД.
До него ГУПМ возглавлял Эркин Баев.
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