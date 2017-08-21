Назначен новый глава патрульной милиции Кыргызстана

21 августа 2017, 17:03 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Полковник Каныбек Джумашалиев назначен начальником Главного управления патрульной милиции МВД КР, сообщила пресс-служба министерства.

Он был представлен коллективу ведомства в понедельник. Ранее Джумашалиев занимал должность начальника Управления внутренних дел на транспорте при МВД. В органах внутренних дел работает с 1991 года, был заместителем начальника Управления по безопасности дорожного движения при МВД.

До него ГУПМ возглавлял Эркин Баев.

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