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Новости Кыргызстана

Жээнбеков уже экс-премьер — Атамбаев принял его отставкуЖээнбеков уже экс-премьер — Атамбаев принял его отставкуКаныбек Джумашалиев назначен начальником Патрульной милиции МВД вместо Эркина БаеваКаныбек Джумашалиев назначен начальником Патрульной милиции МВД вместо Эркина Баева

Новый глава патрульной милиции познакомился с коллективом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/novyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443812-ru.html

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Две смерти в ДТП в Бишкеке: милиционера водворили в СИЗО

21 августа 2017, 16:39       Комментарии

Сегодня, 21 августа заместитель Министра внутренних дел представил личному составу ГУПМ МВД КР нового руководителя — полковника милиции Каныбека Джумашалиева, ранее занимавшего должность начальника УВДТ МВД КР.
Джумашалиев Каныбек Керимбаевич — полковник милиции. Родился 5 декабря 1965 г. Окончил Сельхозинститут в 1987 году, в 1994 году КГНУ по специальности "юриспреденция".
В 1991 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ОВД Чуйского района, начальник ОВД Сокулукского района, заместитель начальника ГУБДД МВД КР, начальник УВДТ МВД КР.

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