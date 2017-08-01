Новый глава патрульной милиции познакомился с коллективом

21 августа 2017, 16:39 Комментарии

Сегодня, 21 августа заместитель Министра внутренних дел представил личному составу ГУПМ МВД КР нового руководителя — полковника милиции Каныбека Джумашалиева, ранее занимавшего должность начальника УВДТ МВД КР.

Джумашалиев Каныбек Керимбаевич — полковник милиции. Родился 5 декабря 1965 г. Окончил Сельхозинститут в 1987 году, в 1994 году КГНУ по специальности "юриспреденция".

В 1991 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ОВД Чуйского района, начальник ОВД Сокулукского района, заместитель начальника ГУБДД МВД КР, начальник УВДТ МВД КР.