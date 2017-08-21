Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Патрульную милицию возглавил Каныбек ДжумашалиевПатрульную милицию возглавил Каныбек ДжумашалиевС.Исаков ни в каких играх не участвовал - открытое письмоС.Исаков ни в каких играх не участвовал - открытое письмо

Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443811-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за совместную успешную работу

Президент принял отставку Сооронбая Жээнбекова

Атамбаев Жээнбекову: Ваше правительство было лучшим за годы моего президентства

Президент А.Атамбаев принял прошение об отставке С.Жээнбекова с поста премьер-министра

ЦИК зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

21 августа 2017, 16:51       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 21 августа, встретился с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба президента.
В ходе встречи Жээнбеков сообщил, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост президента страны и регистрацией Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата, им принято решение об уходе в отставку.
"Алмазбек Шаршенович, Вы все время поддерживали эту позицию и народ считает Вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому, прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам", – обратился Жээнбеков.
Президент Алмазбек Атамбаев принял прошение об отставке и отметил, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности.
"Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", – подчеркнул президент.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум