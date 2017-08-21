Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра

21 августа 2017, 16:51 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 21 августа, встретился с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи Жээнбеков сообщил, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост президента страны и регистрацией Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата, им принято решение об уходе в отставку.

"Алмазбек Шаршенович, Вы все время поддерживали эту позицию и народ считает Вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому, прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам", – обратился Жээнбеков.

Президент Алмазбек Атамбаев принял прошение об отставке и отметил, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности.

"Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", – подчеркнул президент.