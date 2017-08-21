ДТП на объездной: Машину, в которой находилась женщина с ребенком, выбросило в кювет

21 августа 2017, 17:02 Комментарии

На объездной трассе между Кантом и Красной речкой произошло ДТП. Машину, в которой находилась молодая женщина с четырехлетним ребенком, выбросило в кювет. Виновник скрылся с места происшествия. Об этом сообщила на странице в Facebook Светлана Малецкая.

Девушка просит помочь найти виновника дорожно-транспортного происшествия.

"Предположительно "Мерседес" белого или серебряного цвета врезался два раза в мою машину, после чего наш автомобиль выбросило в кювет, виновник, даже не сбросив скорости, скрылся с места ДТП. Со мной в машине был четырехлетний ребенок. Слава богу, мы не пострадали. Прошу, помогите, пожалуйста, найти виновника аварии. У его машины должны быть вмятины на правом крыле, бампере, правой двери со следами краски темно-зеленного цвета. Огромная просьба если кто увидит машину с похожими повреждениями, сообщите по номеру 0555422224", – написала Светлана Малецкая.

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