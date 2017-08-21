Атамбаев принял отставку Жээнбекова

21 августа 2017, 16:39 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 21 августа, встретился с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава правительства сообщил президенту, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост Президента страны и регистрацией Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата, им было принято решение об уходе в отставку.

По словам С.Жээнбекова, стабильность общественно-политической ситуации и достигнутая устойчивость политической системы Кыргызстана позволяют ему обратиться к главе государства с прошением об отставке с поста премьер-министра для того, чтобы страна получила новое правительство не дожидаясь итогов президентских выборов, а также в целях исключения разного рода спекуляций вокруг так называемого "административного" ресурса.

"Алмазбек Шаршенович, Вы все время поддерживали эту позицию и народ считает Вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому, прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам", - обратился С.Жээнбеков.

Атамбаев принял у Жээнбекова прошение об отставке и отметил, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности. "Считаю, что на посту Премьер-министра Вы полностью оправдали возлагавшиеся на Вас надежды. Ваше Правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул Президент.