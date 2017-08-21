Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.40 $/гр (-0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков уже экс-премьер — Атамбаев принял его отставкуЖээнбеков уже экс-премьер — Атамбаев принял его отставкуКаныбек Джумашалиев назначен начальником Патрульной милиции МВД вместо Эркина БаеваКаныбек Джумашалиев назначен начальником Патрульной милиции МВД вместо Эркина Баева

Атамбаев принял отставку Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443809-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков обозначил основные достижения правительства за время своего премьерства

Жээнбеков поблагодарил членов правительства за совместную успешную работу

Президент принял отставку Сооронбая Жээнбекова

Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра

Атамбаев Жээнбекову: Ваше правительство было лучшим за годы моего президентства

21 августа 2017, 16:39       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 21 августа, встретился с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава правительства сообщил президенту, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост Президента страны и регистрацией Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата, им было принято решение об уходе в отставку.
По словам С.Жээнбекова, стабильность общественно-политической ситуации и достигнутая устойчивость политической системы Кыргызстана позволяют ему обратиться к главе государства с прошением об отставке с поста премьер-министра для того, чтобы страна получила новое правительство не дожидаясь итогов президентских выборов, а также в целях исключения разного рода спекуляций вокруг так называемого "административного" ресурса.
"Алмазбек Шаршенович, Вы все время поддерживали эту позицию и народ считает Вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому, прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам", - обратился С.Жээнбеков.
Атамбаев принял у Жээнбекова прошение об отставке и отметил, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности. "Считаю, что на посту Премьер-министра Вы полностью оправдали возлагавшиеся на Вас надежды. Ваше Правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул Президент.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум