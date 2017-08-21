Атамбаев Жээнбекову: Ваше правительство было лучшим за годы моего президентства

21 августа 2017, 16:47 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. "Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава правительства сообщил президенту, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост Президента страны и регистрацией ЦИК в качестве кандидата, им было принято решение об уходе в отставку.

Атамбаев принял у Жээнбекова прошение об отставке и отметил, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности.

"Считаю, что на посту Премьер-министра Вы полностью оправдали возлагавшиеся на Вас надежды. Ваше Правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул Президент.