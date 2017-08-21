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Атамбаев Жээнбекову: Ваше правительство было лучшим за годы моего президентства

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443807-ru.html

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21 августа 2017, 16:47       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. "Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава правительства сообщил президенту, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост Президента страны и регистрацией ЦИК в качестве кандидата, им было принято решение об уходе в отставку.
Атамбаев принял у Жээнбекова прошение об отставке и отметил, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности.
"Считаю, что на посту Премьер-министра Вы полностью оправдали возлагавшиеся на Вас надежды. Ваше Правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул Президент.

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