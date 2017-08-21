В ГУПМ МВД новый начальник

21 августа 2017, 17:02 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Новым начальником Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) МВД КР назначен Каныбек Джумашалиев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что нового начальника коллективу представил замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Джумашалиев имеет звание полковника милиции, ранее занимал должность начальника Управления внутренних дел на транспорте МВД КР.

Напомним, что ранее должность начальник ГУМП МВД занимал Эркин Баев.

Джумашалиев Каныбек Керимбаевич - полковник милиции. Родился 5 декабря 1965 г. Окончил КСХИ в 1987г., в 1994г. КГНУ по специальности юриспруденция.

В 1991 г. начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ОВД Чуйского района, начальник ОВД Сокулукского района, заместитель начальника ГУБДД МВД КР, начальник УВДТ МВД КР.

За время службы в ОВД КР награжден ведомственными медалями.