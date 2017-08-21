Каныбек Джумашалиев назначен начальником Патрульной милиции МВД вместо Эркина Баева

21 августа 2017, 16:38 Комментарии

Джумашалиев Каныбек Керимбаевич назначен новым начальником Главного управления патрульной милиции МВД. Ранее он занимал должность начальника Управления внутренних дел на транспорте МВД.

Как сообщила пресс-служба МВД, заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев 21 августа представил личному составу ГУПМ МВД К.Джумашалиева.

Ранее начальником ГУПМ МВД являлся Эркин Баев.

Джумашалиев Каныбек Керимбаевич - полковник милиции. Родился 5 декабря 1965 года. В 1987 году окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт, в 1994 году Кыргызский государственный национальный университет по специальности юриспруденция.

В 1991 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ОВД Чуйского района, начальник ОВД Сокулукского района, заместитель начальника ГУБДД МВД, начальник УВДТ МВД.

За время службы в ОВД награжден ведомственными медалями.