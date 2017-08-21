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Президент А.Атамбаев принял прошение об отставке С.Жээнбекова с поста премьер-министра

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443803-ru.html

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21 августа 2017, 16:44       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев принял прошение об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста премьер-министра. Встреча состоялась 21 августа, сообщила пресс-служба президента.
С.Жээнбеков сообщил, что в связи с выдвижением партией СДПК его кандидатуры на пост президента страны и регистрацией Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата он принял решение об отставке.
По словам С.Жээнбекова, стабильность общественно-политической ситуации и достигнутая устойчивость политической системы Кыргызстана позволяют ему обратиться к главе государства с прошением об отставке с поста премьер-министра для того, чтобы страна получила новое правительство, не дожидаясь итогов президентских выборов, а также в целях исключения разного рода спекуляций вокруг так называемого "административного ресурса". "Алмазбек Шаршенович, вы все время поддерживали эту позицию и народ считает вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам", - обратился С.Жээнбеков.
А.Атамбаев сказал, что считает данный шаг новым подтверждением его высокой порядочности и честности. "Считаю, что на посту премьер-министра вы полностью оправдали возлагавшиеся на вас надежды. Ваше правительство было лучшим из всех, которые были за годы моего президентства", - подчеркнул президент.
Согласно Конституции КР, принятие отставки премьер-министра влечет за собой отставку правительства. До формирования правительства премьер-министр и члены правительства продолжают исполнять свои обязанности.

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