В мэрии Бишкека состоялась встреча с делегацией из города Ухань

21 августа 2017, 16:33 Комментарии

В здании мэрии Бишкека состоялась встреча первого вице-мэра столицы Рената Макеновас делегацией из города Ухань (КНР) во главе с заместителем председателя горкома народного политического консультативного совета Ухани. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в разных сферах городской жизни.

Первый вице-мэр Бишкека Р.Макенов, поприветствовав участников встречи, отметил, что в прошлом году Бишкек и Ухань стали городами-побратимами и выразил готовность на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Во встрече также приняли участие заместитель заведующего Уханьской правительственной канцелярией Чжай Пин, заместитель заведующего горкома резолюций НПКСК Ухани Чжу Вубэнь, заместитель заведующего Уханьского комитета содействия развитию международной торговли Цзэн Шимин, начальник отдела по делам азиатских и русскоговорящих стран Канцелярии иностранных дел народного правительства Ухани Цзинь Ваньчань и вице-мэры столицы Эркинбек Исаков, Айгуль Рыскулова и Геннадий Милицкий.