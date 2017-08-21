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Футбол: Узбекистанки забрали "Кубок трех наций", кыргызстанки - вторые

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365100_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443801-ru.html

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21 августа 2017, 16:28       Комментарии

В Бишкеке завершился международный турнир по футболу "Кубок трех наций" среди женских команд. Заключительный матч прошел между сборными Узбекистана и Кыргызстана.
Отметим, в турнире сыграли три сборные Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Команды сыграли между собой по два матча и определили победителя.
Отметим, в стартовом матче сборная Кыргызстана обыграла представительниц Казахстана со счетом 3:0. В следующем матче встретились гости и команда Узбекистана разгромила казахстанок со счетом 7:0, а затем они выиграли у хозяев турнира - 3:1.
Во втором круге сборная Кыргызстана сыграла вничью с командой Казахстана (2:2), которая затем крупно уступила девушкам из Узбекистана (6:0).
В заключительном матче сборная Кыргызстана провела вторую встречу с футболистками из Узбекистана. Первый тайм закончился нулевой ничьей, однако во втором тайме в результате постоянных атак узбекистанкам удалось открыть счет. На 76-й минуте отличилась Шахноза Курбанова, которая стала автором единственного и победного гола.
Таким образом, сборная Узбекистана завоевала "Кубок трех наций" и увезла его домой. Сборная Кыргызстана стала второй на этом турнире, а казахстанцы стали последними.

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