Машина врезалась в столб в Бишкеке, погиб человек

21 августа 2017, 16:26 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. В Бишкеке автомобиль врезался в столб, погиб человек, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, ДТП произошло примерно в 15.00 на пересечении улиц Буденного и Салиевой.

"Машина врезалась в столб, один человек погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии госпитализировали", - рассказал очевидец.

В ГУВД столицы эту информацию подтвердили.

"Сейчас известно лишь, что в аварии погиб один человек, а второй сильно пострадал. На месте работают милиционеры", - сказал собеседник.

По данному факту назначены все необходимые экспертизы.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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