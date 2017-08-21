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Машина врезалась в столб в Бишкеке, погиб человек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443798-ru.html

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21 августа 2017, 16:26       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. В Бишкеке автомобиль врезался в столб, погиб человек, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, ДТП произошло примерно в 15.00 на пересечении улиц Буденного и Салиевой.
"Машина врезалась в столб, один человек погиб на месте, а другого в тяжелом состоянии госпитализировали", - рассказал очевидец.
В ГУВД столицы эту информацию подтвердили.
"Сейчас известно лишь, что в аварии погиб один человек, а второй сильно пострадал. На месте работают милиционеры", - сказал собеседник.
По данному факту назначены все необходимые экспертизы.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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