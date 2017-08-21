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ЦИК зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президентыЦИК зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президентыНовый глава патрульной милиции познакомился с коллективомНовый глава патрульной милиции познакомился с коллективом

Жээнбеков уже экс-премьер — Атамбаев принял его отставку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443797-ru.html

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Атамбаев Жээнбекову: Ваше правительство было лучшим за годы моего президентства

21 августа 2017, 16:40       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, сообщает пресс-служба главы государства.
Отставка была принята сегодня на встрече Атамбаева и Жээнбекова.
Сегодня ЦИК зарегистрировала Жээнбекова кандидатом в президенты, после чего он объявил, что подаст прошение об отставке.
Ранее Алмазбек Атамбаев сказал, что после регистрации в Центризбиркоме глава кабмина сложит полномочия.
Выборы президента КР пройдут 15 октября. Нового премьера выберет Жогорку Кенеш.
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