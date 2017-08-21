Жээнбеков уже экс-премьер — Атамбаев принял его отставку

21 августа 2017, 16:40 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, сообщает пресс-служба главы государства.

Отставка была принята сегодня на встрече Атамбаева и Жээнбекова.

Сегодня ЦИК зарегистрировала Жээнбекова кандидатом в президенты, после чего он объявил, что подаст прошение об отставке.

Ранее Алмазбек Атамбаев сказал, что после регистрации в Центризбиркоме глава кабмина сложит полномочия.

Выборы президента КР пройдут 15 октября. Нового премьера выберет Жогорку Кенеш.

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