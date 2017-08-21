Чемпионат мира по кок-бору. Кыргызстан все же сыграет с Монголией

21 августа 2017, 15:58 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Сборная Кыргызстан сегодня вечером все-таки сыграет с командой Монголией в первой игре чемпионата мира по кок-бору (козлодрание) в Астане. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Ранее сборная Кыргызстана не вышла на игру против сборной Монголии из-за требований организаторов снять подковы с задних ног лошадей, хотя это не было обговорено в регламенте турнира. Как заявили сами спортсмены, животные могут травмироваться на поле из песка и глины.

"Судейская коллегия решила, что соборной Кыргызстана разрешено не снимать подковы лошадей. Первая игра сборной Кыргызстана состоится сегодня в 17:00 по бишкекскому времени", - сообщили в Госагентстве.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

Чемпионат проходит в столице Казахстане – Астане. Открытие чемпионата мира по кок-бору состоится сегодня.