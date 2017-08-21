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Аделина Назарова, пострадавшая в ДТП, все еще в коме, но ей больше не требуется кровь

Источник:
http://kabar.kg/news/adelina-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443795-ru.html

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21 августа 2017, 16:30       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Состояние здоровья дочери семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова - Аделины Назаровой остается крайне тяжелым, но ей больше не требуется переливание крови. Об этом агентству "Кабар" сообщил главный врач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) Алмаз Кубатбеков.
"Процедуру по переливанию крови мы провели в первый же день, и информация о необходимости доноров распространилась ошибочно. Сейчас состояние здоровья пациентки остается тяжёлым, она все еще в коме", - рассказал Кубатбеков.
Напомним, 17-летняя дочь знаменитого боксера пострадала в аварии, которая произошла в ночь с 18 на 19 августа в центре Бишкека на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. Столкнулись мотоцикл марки Suzuki и легковой автомобиль Toyota Passo. Вследствие ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, которая ехала с ним, Аделина Назарова, была доставлена в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Она сейчас в коме. Водитель иномарки - девушка 32 лет, была госпитализирована с черепно-мозговыми травмами в Национальный госпиталь.
После ДТП Орзубек Назаров обратился к неравнодушным гражданам с просьбой сдать кровь для его дочери. В сети бурно обсуждали произошедший несчастный случай.

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