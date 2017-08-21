В Москве родственники погибших при пожаре кыргызстанцев обжалуют приговор гендиректору типографии

21 августа 2017, 16:03 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Родственники погибших при пожаре в Москве кыргызстацев планируют обжаловать решение Бутырского районного суда, который приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина.

Родственники планируют обжаловать решение суда в связи с мягкостью вынесенного наказания. На данный момент адвокатом готовится соответствующая жалоба, которая будет представлена на рассмотрение суда в установленные сроки, сообщили в кыргызском посольстве.

Кроме этого, посольство продолжает работу с адвокатами и компетентными органами России в части принятия положительного решения по вопросу выплаты страховых компенсаций родственникам погибших граждан КР в судебном порядке.

Напомним, пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии в Москве и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. Все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

17 августа 2017 года Бутырский райсуд Москвы признал Сергея Москвина и Антона Яцкова виновными и осудил гендиректора типографии на 2,5 года, главного инженера - на 3,5 года колонии-поселения.