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Дети, пострадавшие во время авиакатастрофы в селе Дача-СУ, отдохнули на Иссык-Куле

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/deti-post...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443793-ru.html

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21 августа 2017, 16:23       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Кабар/. С 17 по 20 августа 2017 года дети, пострадавшие во время авиакатастрофы в селе Дача-СУ, отдохнули на озере Иссык-Куль. Детский лагерь был организован благодаря инициативе Красного Полумесяца Кыргызстана и Программного офиса ОБСЕ в КР.
"Это дети, которые остались сиротами, полусиротами, потеряли родственников или по воле случая стали очевидцами трагедии, унесшей жизни наших соотечественников. 22 школьника в возрасте от 11 до 16 лет отправились вместе с сотрудниками и волонтерами Красного Полумесяца Кыргызстана в пансионат Ак-Бермет на Иссык-Куле. Ребятам были организованы различные познавательные и увлекательные игры. Для детей было все расписано по часам – и отдых, и занятия, и обеды, и зарядка, и купания", - сообщает пресс-служба Красного полумесяца.
Напомним, что после авиакатастрофы, произошедшей в 16 января 2017 года в селе Дача-СУ, Красный Полумесяц КР, объединившись с Программным офисом ОБСЕ в КР, начали совместную работу по оказанию психосоциальной помощи жертвам трагедии. Была мобилизована группа психологов, которые впоследствии оказывали необходимую психологическую помощь пострадавшим.
Для помощи детям была организована специальная группа психологов, которая в течение трех месяцев после трагедии, помогала ребятам реабилитироваться.

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