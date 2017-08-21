Вопрос решился: сборная Кыргызстана все же допущена на чемпионат по кок бору

21 августа 2017, 15:37 Комментарии

Казахстан все-таки допустил кыргызстанскую сборную по кок бору на чемпионат мира на первую игру. Об этом сообщили в национальной федерации данного вида спорта.

Сообщается, что матч Кыргызстан — Монголия пройдет после официальной церемонии открытия чемпионата, которая стартует в 17:00 по бишкекскому времени.

Напомним, кыргызскую команду организаторы не допустили к первой игре. По жеребьевке национальная сборная Кыргызстана сегодня должна была сыграть с командой Монголии.

Сборная не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. В связи, с этим команда Кыргызстана направила протест на имя главной судейской коллегии, а также намерение о снятии команды с соревнований по инициативе кыргызской стороны.

Чемпионат Мира по кок бору стартовал сегодня, 21 августа, в городе Астана (Казахстан)