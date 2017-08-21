Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Катар вручил ИКАО письмо о нарушениях стран-участниц блокады через свои телеканалыКатар вручил ИКАО письмо о нарушениях стран-участниц блокады через свои телеканалыСкандал на ЧМ по кокпару: сборная Кыргызстана все-таки сыграет с МонголиейСкандал на ЧМ по кокпару: сборная Кыргызстана все-таки сыграет с Монголией

Вопрос решился: сборная Кыргызстана все же допущена на чемпионат по кок бору

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vopros...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443792-ru.html

Похожие новости

Настояли на своем. Сборная Кыргызстана по кок-бору сыграет с Монголией

Скандал на ЧМ по кокпару: сборная Кыргызстана все-таки сыграет с Монголией

В Астрахани гражданина Кыргызстана сбил водитель мотоцикла

В Бишкеке обсудили вопросы укрепления сотрудничества между городами КР и КНР

Торага ЖК КР и зампред Госсовета Татарстана обсудили вопросы экономического и культурного взаимодействия

21 августа 2017, 15:37       Комментарии

Казахстан все-таки допустил кыргызстанскую сборную по кок бору на чемпионат мира на первую игру. Об этом сообщили в национальной федерации данного вида спорта.
Сообщается, что матч Кыргызстан — Монголия пройдет после официальной церемонии открытия чемпионата, которая стартует в 17:00 по бишкекскому времени.
Напомним, кыргызскую команду организаторы не допустили к первой игре. По жеребьевке национальная сборная Кыргызстана сегодня должна была сыграть с командой Монголии.
Сборная не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. В связи, с этим команда Кыргызстана направила протест на имя главной судейской коллегии, а также намерение о снятии команды с соревнований по инициативе кыргызской стороны.
Чемпионат Мира по кок бору стартовал сегодня, 21 августа, в городе Астана (Казахстан)

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум