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ЦИК зарегистрировал Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsik-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443791-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Я иду на президентские выборы на тех же условиях, что и другие

21 августа 2017, 16:02       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР, сегодня, 21 августа, приняла решение о регистрации Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты Кыргызской Республики от политической партии СДПК.
В ходе заседания члены Центризбиркома проинформированы о том, что Жээнбеков, следуя требованиям избирательного законодательства, подал все необходимые документы, успешно сдал тест на знание государственного языка, сформировал избирательный фонд, а также передал в ЦИК 49 779 подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры, из которых действительными определены 45 тыс. 969 подписей.
Вопрос о регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова был поставлен на голосование и поддержан единогласным решением членов ЦИК. После этого председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова вручила Сооронбаю Жээнбекову удостоверение кандидата в президенты Кыргызской Республики.
Сооронбай Жээнбеков выражая признательность членам ЦИК, отметил, что в настоящее время созданы равные условия для всех участников выборного процесса, а также подчеркнул свою приверженность принципам ведения честной состязательной борьбы, исключающей применение грязных выборных технологий.
После заседания ЦИК Сооронбай Жээнбеков ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ поинтересовались у кандидата, с чем связано его решение уйти в отставку?
"По закону, я как кандидат, приостановил полномочия. Это норма позволяет кандидату после выборов до инаугурации продолжить работать премьер-министром. И многие мои соратники уговаривают меня не уходить в отставку. А уйти просто в отпуск. Я все взвесил и решил не ограничиваться тем, что требует от меня закон. Решил подать прошение президенту об отставке. Я принял такое решение. Иду на выборы на равных условиях с другими кандидатами", – сказал Жээнбеков.
Отвечая на вопросы журналистов, С.Жээнбеков отметил, что верит в свою победу и в случае избрания президентом приложит все свои силы, умения и старания для эффективной работы во благо народа и страны.
"С божьей помощью, если соотечественники окажут мне доверие и поддержат на выборах, достижение победы – это моя цель. Если бы я не верил в свою победу, то и не участвовал бы в выборах. Я должен оправдать оказанное мне высокое доверие", – заключил Сооронбай Жээнбеков.
В завершение своих слов, Жээнбеков добавил, что сегодня, 21 августа, во второй половине дня подаст президенту КР Алмазбеку Атамбаеву прошение о своей отставке.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков был утвержден на должность премьер-министра Кыргызской Республики в апреле 2016 года.
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