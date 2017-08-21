Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В столице демонтированы самовольно установленные объекты (фото)В столице демонтированы самовольно установленные объекты (фото)Вопрос решился: сборная Кыргызстана все же допущена на чемпионат по кок боруВопрос решился: сборная Кыргызстана все же допущена на чемпионат по кок бору

Катар вручил ИКАО письмо о нарушениях стран-участниц блокады через свои телеканалы

Источник:
http://kabar.kg/news/katar-vru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443790-ru.html

Похожие новости

США расследуют возможные нарушения Китаем прав американских компаний

Госэкотехинспекция дала месяц предпринимателям, ведущим незаконную деятельность вдоль объездной дороги на устранение ряда нарушений (фото)

Более 11,5 тысячи нарушений нашли налоговики при проверке предпринимателей

Атамбаев поручил генпрокурору не допускать нарушений во время выборов

ГНС за 7 месяцев установила более 11,5 тыс. нарушений у субъектов предпринимательства

21 августа 2017, 15:41       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Постоянное бюро Государства Катара в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в канадском городе Монреаль передало Генеральному секретарю, председателю Совета Организации и представителям стран-членов ИКАО официальное письмо Государства Катара в связи с нарушением со стороны стран-участниц блокады, которые посредством своих спутниковых телеканалов запугивают пассажиров. Об этом сообщает информационное агентство Катара.
Телеканал Al Arabiya, принадлежащий Королевству Саудовская Аравия, базирующийся в Дубае (ОАЭ), транслировал 9 августа репортаж о так называемом "праве" стран-участниц блокады сбивать гражданские авиалайнеры Катарских авиалиний при осуществлении полетов в воздушном пространстве данных стран.
Письмо указывает, что данный репортаж является явным и серьезным нарушением международных конвенций и соглашений, в частности Чикагской конвенции от1944 года и Соглашения IASTA об авиационных услугах и международного воздушного права.
В заявление Министерства транспорта и связи Государства Катар, опубликованном в пятницу 18 августа, говорится, что Государство Катар требует предпринять необходимые меры, чтобы напомнить всем государствам Организации о своих обязанностях по безопасности полетов в соответствии с международным правом и правилами международной этики.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум