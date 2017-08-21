Катар вручил ИКАО письмо о нарушениях стран-участниц блокады через свои телеканалы

21 августа 2017, 15:41 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Постоянное бюро Государства Катара в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в канадском городе Монреаль передало Генеральному секретарю, председателю Совета Организации и представителям стран-членов ИКАО официальное письмо Государства Катара в связи с нарушением со стороны стран-участниц блокады, которые посредством своих спутниковых телеканалов запугивают пассажиров. Об этом сообщает информационное агентство Катара.

Телеканал Al Arabiya, принадлежащий Королевству Саудовская Аравия, базирующийся в Дубае (ОАЭ), транслировал 9 августа репортаж о так называемом "праве" стран-участниц блокады сбивать гражданские авиалайнеры Катарских авиалиний при осуществлении полетов в воздушном пространстве данных стран.

Письмо указывает, что данный репортаж является явным и серьезным нарушением международных конвенций и соглашений, в частности Чикагской конвенции от1944 года и Соглашения IASTA об авиационных услугах и международного воздушного права.

В заявление Министерства транспорта и связи Государства Катар, опубликованном в пятницу 18 августа, говорится, что Государство Катар требует предпринять необходимые меры, чтобы напомнить всем государствам Организации о своих обязанностях по безопасности полетов в соответствии с международным правом и правилами международной этики.