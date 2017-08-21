В столице демонтированы самовольно установленные объекты (фото)

21 августа 2017, 15:42 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с муниципальным предприятием "Тазалык" по обращению граждан произвело демонтаж самовольно установленных объектов, без соответствующих разрешительных документов.

Как сообщили в мэрии столицы, демонтирован гараж №190, установленный на ирригационном канале возле "ГСК-27" на пересечении улиц Тимирязева-Чуйкова, и барная стойка "Балтика" на проспекте Манаса №8.

Демонтаж произведен в добровольном порядке с приведением земельных участков в первоначальное состояние.