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В столице демонтированы самовольно установленные объекты (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443789-ru.html

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Солдаты и студенты, не прописанные в Бишкеке, смогут проголосовать в столице

21 августа 2017, 15:42       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с муниципальным предприятием "Тазалык" по обращению граждан произвело демонтаж самовольно установленных объектов, без соответствующих разрешительных документов.
Как сообщили в мэрии столицы, демонтирован гараж №190, установленный на ирригационном канале возле "ГСК-27" на пересечении улиц Тимирязева-Чуйкова, и барная стойка "Балтика" на проспекте Манаса №8.
Демонтаж произведен в добровольном порядке с приведением земельных участков в первоначальное состояние.

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