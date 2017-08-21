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Скандал на ЧМ по кокпару: сборная Кыргызстана все-таки сыграет с Монголией

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443787-ru.html

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21 августа 2017, 15:34       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Сборной Кыргызстана по кок-бору разрешили сразиться на подкованных лошадях с командой из Монголии на Чемпионате мира по кокпару, сообщил президент национальной федерации по данному виду спорта Жыргалбек Саматов.
Первенство мира по кокпару проводится в рамках выставки ЭКСПО-2017 с 20 по 28 августа в Астане (Казахстан).
Ранее организаторы потребовали, чтобы кыргызстанцы сняли подковы с задних копыт лошадей, утверждая, что это предусмотрено правилами кокпара. Спортсмены в свою очередь заявили, что такого пункта в правилах не было, а животные могут травмироваться на поле из песка и глины, и отказались выходить на игру.
Сборной КР разрешили участвовать в соревнованиях с подкованными лошадьми, но при этом ей хотели засчитать поражение от монголов из-за "нарушения правил".
"После переговоров было принято решение, что мы выйдем на матч против Монголии. Правда пока не известно, когда", - отметил Саматов.
Он добавил, что здоровье лошадей для спортсменов важнее, чем правила кокпара.
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