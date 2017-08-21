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На Иссык-Куле начала работу арт-резиденция

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-iss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443786-ru.html

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21 августа 2017, 15:14       Комментарии

21 августа в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в Чолпон-Ате открыла работу арт-резиденция с участием известных художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров из Кыргызстана, Башкортостана, Хакасии, Татарстана, Монголии и Молдовы, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Участники арт-резиденции, дизайнеры-ландшафтники проведут зонирование ландшафта центра и прилегающей территории, выработав рекомендации по оформлению нового павильона.
"По итогам создадут выставку работ участников в музее Центра кочевой цивилизации им. Курманжан Датки, которая будет представлена посетителям до середины октября текущего года", – говорится в сообщении.
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