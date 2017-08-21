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Студентам из КР, обучающимся в Китае, предоставят дополнительные приемные дни для получения визы – МИД

Источник:
http://kabar.kg/news/studentam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443784-ru.html

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21 августа 2017, 15:14       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Кабар/. Представители министерства иностранных дел КР и Посольства Китая обсудили вопросы по оказанию содействия студентам из Кыргызстана в получении китайских студенческих виз и своевременного выезда в Китай до начала учебного периода.
Как сообщает пресс-служба МИДа, встреча состоялась 18 августа 2017 года.
"Китайская сторона с пониманием отнеслась к вопросам необходимости своевременного выезда кыргызстанских студентов к месту учебы в Китай, и заинтересована оказать соответствующую помощь в получении студенческих виз до начала учебного периода.
По итогам встречи между МИД КР и Посольством КНР достигнута договоренность о дополнительном выделении приемных дней и времени для подачи визовых документов студентов КР в консульский отдел Посольства Китая в Бишкеке", - говорится в сообщении ведомства.
По их данным, граждане КР для сдачи документов на китайскую студенческую визу могут обратиться в Посольство КНР в Бишкеке с 21 августа по 15 сентября 2017 года в следующие установленные договоренностью приемные дни и время: понедельник, вторник, среда и четверг с 9:00 часов до 12:00 часов в порядке живой очереди. Данный график будет действовать для кыргызстанских студентов, направляющихся в Китай на учебу.
Примечание: 22 августа 2017 года, то есть один день, Консульский отдел Посольства будет принимать визовые документы с 15:00 часов до 17:00 часов, а в последующем, в вышеуказанные дни и время.
Ранее достигнутая между МИД КР и Посольством КНР договоренность о приеме граждан КР для сдачи документов на китайскую студенческую визу по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 часов до 16:00 часов в порядке живой очереди также будет продолжать действовать до 15 сентября 2017 года.
При этом одновременно остается возможность регистрации на электронную очередь с правом подачи документов в назначенный день и время, с подробной информацией можно ознакомиться по следующему адресу: http://kg.china-embassy.org/rus/lsqws/xgxz/t1442742.htm).

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