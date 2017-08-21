В Бишкеке обсудили вопросы укрепления сотрудничества между городами КР и КНР

21 августа 2017, 15:20 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Кабар/. В здании мэрии Бишкека состоялась встреча первого вице-мэра столицы Рената Макенова с делегацией из города Ухань (КНР) во главе с заместителем председателя горкома Народного политического консультативного совета Ухань.

Как сообщили в столичном муниципалитете, в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в разных сферах городской жизни.

Первый вице-мэр Бишкека Ренат Макенов, поприветствовав участников встречи, отметил, что в прошлом году Бишкек и Ухань стали городами-побратимами и выразил готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Во встрече также приняли участие заместитель заведующего Уханьской правительственной канцелярией Чжай Пин, заместитель заведующего горкома резолюций НПКСК г. Ухань Чжу Вубэнь, заместитель заведующего Уханьского комитета содействия развитию международной торговли Цзэн Шимин, начальник отдела по делам азиатских и русскоговорящих стран Канцелярии иностранных дел народного правительства г.Ухань Цзинь Ваньчань и вице-мэры столицы Эркинбек Исаков, Айгуль Рыскулова и Геннадий Милицкий.