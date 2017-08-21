Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Студентам из КР, обучающимся в Китае, предоставят дополнительные приемные дни для получения визы – МИДСтудентам из КР, обучающимся в Китае, предоставят дополнительные приемные дни для получения визы – МИДТорага ЖК КР и зампред Госсовета Татарстана обсудили вопросы экономического и культурного взаимодействияТорага ЖК КР и зампред Госсовета Татарстана обсудили вопросы экономического и культурного взаимодействия

Адвокат Саляновой: Следователи ГКНБ не удосужились просмотреть интернет

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365115_ad...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443782-ru.html

Похожие новости

Десять "нельзя" в соцсетях — об этикете в Интернете

В Китае появился первый интернет-суд

В Китае открылся первый интернет-суд

Он стучался, запертый внутри багажника, — истории бишкекского следователя

Умер создатель российского алфавита в интернете

21 августа 2017, 15:07       Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.
В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова попросила суд обратить внимание на то, что фирма Алексея Елисеева Central Asia Consulting в Латвии была образована за два месяца до возобновления его адвокатской лицензии.
"Мы просмотрели в интернете информацию о фирме Елисеева в Латвии. Выяснилось, что она была образована за два месяца до возобновления его адвокатской лицензии. То есть следователи ГКНБ при возбуждении уголовного дела даже не удосужились проверить дату открытия данной фирмы. Прошу учесть суд данный факт", - сказала Джакупбекова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум