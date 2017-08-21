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В инфекционку поступает все больше больных с кишечными заболеваниями

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365116_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443781-ru.html

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В одной из больниц КР пациенты боятся уснуть из-за тараканов в палате

21 августа 2017, 15:17       Комментарии

В последние дни в Бишкеке увеличилось количество заболевших острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
За последние двое суток в приемное отделение обратились 526 больных, госпитализировано в стационар - 209, из них с кишечной инфекцией - 118, в основном дети младшего возраста.
"В связи с увеличением числа больных с острой кишечной инфекцией медицинский персонал больницы работает с большой нагрузкой. В больнице развернуто шесть отделений, в каждом отделении находятся по 45-50 больных при санитарной норме - 30-35 больных", - сообщили в Минздраве.
В приемном отделении пациенты обслуживаются по талонам, выданным медицинским регистратором. Проводится сортировка больных по неотложным и приоритетным признакам. Вне очереди ведется прием тяжелобольных и доставленных по скорой медицинской помощи.
"При обращении в приемное отделение большинство больных нуждаются только в консультативной помощи, и в связи с этим просим население при появлении признаков остро кишечной инфекции в дневное время обращаться к семейному врачу по месту жительства", - сказали в ведомстве.

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