"Добровольные" взносы, материальная помощь или как еще завуалировать поборы в школах?

21 августа 2017, 15:00 Комментарии

Новый учебный год еще не начался, а родители уже массово жалуются на поборы в детских садах и школах. Суммы не маленькие, особенно для тех, у кого в семье одновременно несколько школьников, а отчеты о расходовании этих средств получить невозможно.

Подготовка детей к школе и так обходится родителям в копеечку. Так, на покупку формы, канцтоваров, учебников, пособий и прочих вещей родителям придется выложить в среднем 11 тыс. 200 сомов при том, что средняя заработная плата по республике 14 тыс. 691 сом.

Однако, это еще не все расходы. Несмотря на то, что в Кыргызстане школам запрещается брать с родителей "добровольные" взносы, поборы в учебных заведениях, по словам родителей продолжаются. Так на странице в Facebook на сборы пожаловалась пользователь Рима Рим.

"В этом году вроде закон принят, чтобы в школах ни сома не собирали. У нас уже начали якобы добровольно просить деньги. Кто-нибудь знает номера, куда можно обратиться с этой проблемой. Нас каждый год заставляют писать заявление–мольбы о том, чтобы у нас взяли спонсорские деньги", – пишет пользователь.

По словам пользователя, происходит это так: заводят всех родителей в класс, дают ручку и бумагу и под диктовку заставляют писать эти заявления. Делается это для того, чтобы в случае проверки никто не подкопался.

Граждане активно стали обсуждать пост и делиться своими историями о поборах. Так, например, один из пользователей написал о взносах в одной из городских школ. По его словам за прием в первый класс детей, его знакомый заплатил 25 тыс. сомов за одного ребенка. И таких сообщений множество, люди жалуются на то, что проблема поборов в школах так и осталась. Справедливости ради нужно сказать о том, что часть родителей поддерживают оказание материальной помощи школам.

"Моя свекровь учительница начальных классов. И если бы вы все знали, какого это учить первоклашек! Некоторые даже ручку держать не умеют. Она работает в две смены, и в каждом классе по 35–40 человек. Свекровь иногда до трех часов ночи проверяет тетради, заполняет журналы, а по праздником вообще, что б вашим деткам было интересно учиться она ищет интересные темы, мультики, делаем разные буклеты, картинки. Некоторые горе родители по 5–6 раз звонят и переспрашивают то расписание, то задание. Так что если вас просят добровольно сдать деньги на школьные нужды не будьте жмотами. Учителя этого заслуживают", – прокомментировала пост пользователь Зарина Сулайманова.

Напомним, в Бишкеке с 9 июля 2017 года действует совместный приказ Министра образования и мэра города согласно, которому школам запрещается взимать с родителей взнос за поступление ребенка в первый класс, а также принимать подарки и материальную помощь.

"Если родитель стал жертвой поборов, он может сообщить об этом по прямому WhatsApp–каналу Минобразования, отправив сообщение на номер 0700 744 748. Хорошо если есть доказательная база, может запись или свидетели. Потому что могут быть и наговоры. В случае если факт подтвердится, то директор будет наказан, вплоть до увольнения", – проинформировали K—News в Министерстве образования и науки КР.

По неофициальной информации сумма поборов в школах Бишкека составляет за один учебный год порядка 4,5 тыс. в фонды школы, еще 1 тыс. сомов в классные фонды.