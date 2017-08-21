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МИД КР и австрийская компания Andritz Hydro обсудили вопросы по развитию гидроэнергетики в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-kr-i-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443777-ru.html

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21 августа 2017, 14:55       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Кабар/. 18 августа 2017 года посол Кыргызской Республики в Австрии Бакыт Джусупов посетил австрийскую компанию Andritz Hydro, которая является одной из крупнейших бизнес-организаций в мире по производству гидротехнических сооружений и технологий по выработке электроэнергии.
Как сообщает пресс-служба МИДа КР, в рамках визита состоялась презентация компании о ее текущей деятельности по Центральной и Восточной Европе и странам СНГ.
В ходе беседы Джусупова с вице-президентом компании Александром Швабом были затронуты вопросы строительства как крупных, также и средних ГЭС в Кыргызстане. Кроме того, были затронуты вопросы возможности компании в модернизации существующих в Кыргызстане ГЭС и увеличения мощностей вырабатываемой электроэнергии, а также опыт компании в использовании водных резервуаров для выработки электроэнергии.
Сообщается, что стороны с удовлетворением отметили результаты организованного в апреле текущего года визита австрийской компании в Кыргызстан, а также обсудили текущие проекты компании в Кыргызстане.
Руководство Andirtz Hydro выразило намерение также принять участие в запланированном в Кыргызстане мероприятии по проведению австрийской компанией – ILF Consulting Engineers Austria GmgH специального семинара в Бишкеке по строительству малых и средних гидротехнических сооружений.
По итогам встречи стороны выразили готовность в расширении сотрудничества в области строительства малых и средних ГЭС в Кыргызстане.

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