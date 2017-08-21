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Торага ЖК КР и зампред Госсовета Татарстана обсудили вопросы экономического и культурного взаимодействия

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443776-ru.html

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21 августа 2017, 15:03       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков сегодня, 21 августа, принял заместителя председателя Государственного Совета Республики Татарстан Римму Ратникову, сообщили в пресс-службе ЖК КР.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, касающийся активизации межпарламентского сотрудничества путем обмена визитами парламентских делегаций двух стран, а также развитие и укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Кыргызстаном и Татарстаном.
По словам торага, на сегодняшний день политический диалог между двумя странами находится на самом высоком уровне. "Планируемые встречи в рамках визита парламентской делегации Татарстана в Бишкек позволят "сверить часы" и придадут новый импульс углублению комплексного взаимодействия между двумя республиками", - подчеркнул Торага и отметил готовность кыргызской стороны обсудить ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Римма Ратникова в свою очередь сообщила о том, что председатель Государственного совета Татарстана Ф.Мухаметшин придает большое значение интенсификации межпарламентского диалога с Кыргызской Республикой, а также расширению диалога в сфере культурного и экономического сотрудничества. "Необходимо находить все более новые точки соприкосновения для развития межпарламентского взаимодействия", - добавила она.
Отметим, Р.Ратникова прибыла в Бишкек для участия в международном форуме писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения за межцивилизационный диалог".

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