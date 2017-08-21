Только 24 человек из 540 попали на последний этап конкурса на замещение вакантных должностей в МИД (список)

21 августа 2017, 14:37 Комментарии

МИД объявил конкурс на 18 вакантных должностей в различные департаменты ведомства. На 4-этапный конкурс были допущены 540 человек. Как сообщили в Министерстве, только 24 человек были допущены на последний этап конкурса - собеседование. Также в МИД сообщили, что на 7 должностей не нашлись достойные кандидаты и конкурс будет объявлен снова.

Список кандидатов, допущенных Конкурсной комиссией МИД КР на собеседование на основании обобщенных итогов тестирования по иностранным языкам и выполнения практического задания (эссе):

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> ФИО участника конкурса

</td> <td>Оценка выполнения практического

задания

(проходной балл: 15 и выше)</td> <td>Результаты по иностранному языку </td> <td> Проходной балл по

иностранному языку

</td> </tr> <tr> <td>Атташе Отдела России Первого политического Департамента (знание английского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Алыбекова Нестана Султангазиевна</td> <td>21</td> <td>597</td> <td>550 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Даудова Айганыш Токторбековна</td> <td>18,4</td> <td>593</td> <td>550 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Атташе Отдела визитов Департамента государственного протокола (знание английского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Алмазбеков Даврон Асхатович</td> <td>22,3</td> <td>560</td> <td>550 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Алыбекова Нестана Султангазиевна</td> <td>25,9</td> <td>597</td> <td>550 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Даудова Айганыш Токторбековна</td> <td>22,3</td> <td>593</td> <td>550 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Жаныбеков Чынгыз Алмазбекович</td> <td>23,4</td> <td>613</td> <td>550 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Суйунбек уулу Айдарбек </td> <td>16,5</td> <td>617</td> <td>550 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Атташе Отдела многостороннего сотрудничества Международно-правового Департамента (знание английского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Баратов Айбек Султанович</td> <td>15,6</td> <td>580</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Мелисбеков Чынгыз Мелисбекович</td> <td>16,7</td> <td>583</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Паниклов Владимир Чел-су Андреевич</td> <td>20,2</td> <td>523</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Сыдыгалиев Мирбек Кылычбекович </td> <td>23,2</td> <td>510</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Турсункулова Саадат Канатовна</td> <td>16,7</td> <td>617</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Атташе отдела КНР Первого политического Департамента (знание китайского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Байгазиева Амина Эмильевна</td> <td>17,6</td> <td>81</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Нарынбеков Айбек Нарынбекович</td> <td>20,8</td> <td>92,5</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Омурбеков Самат Аташович</td> <td>24</td> <td>99</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Рустамова Ажара Рустамовна</td> <td>22,7</td> <td>79</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Атташе Полномочного представительства МИД КР в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях (знание узбекского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Эргешов Аскарбек Замирбекович</td> <td>17,7</td> <td>72</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Атташе Четвертого политического Департамента (знание арабского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ашымов Азамат Ишенбекович </td> <td>16,3</td> <td>84</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Алыбаев Таласбек Барпыбекович</td> <td>20,7</td> <td>77</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Канымкулов Нурмахаммат Канымкулович</td> <td>19,6</td> <td>89</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Атташе Третьего политического Департамента (знание японского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Абдулла уулу Абдисухан </td> <td>15</td> <td>74</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Ведущий специалист Департамента административной работы (знание турецкого языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Бакытбек Бегимай </td> <td>18,4</td> <td>83</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Муканбаев Казыбек Кубанычбекович</td> <td>16,7</td> <td>78</td> <td>71 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Специалист Департамента административной работы (знание французского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Эркинбек кызы Нестан </td> <td>17,1</td> <td>45,4</td> <td>45 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Советник Отдела многостороннего сотрудничества Международно-правового Департамента (знание английского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Мелисбеков Чынгыз Мелисбекович</td> <td>20,5</td> <td>583</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Акимканова Бермет Кубанычбековна</td> <td>15,8</td> <td>540</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> <tr> <td>Третий секретарь Отдела многостороннего сотрудничества Международно-правового Департамента (знание английского языка)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Абдылдаев Акылбек Талайбекович </td> <td>15</td> <td>497</td> <td>477 баллов и выше </td> </tr> </table>