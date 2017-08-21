21 августа 2017, 14:56 Комментарии

Посольство Китая выделило дополнительное время для подачи документов на студенческие визы для граждан Кыргызстана. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба МИД КР.

Так, 18 августа состоялась очередная встреча сотрудников МИД и посольства Китая в Бишкеке по вопросам оказания содействия студентам Кыргызстана в получении китайских студенческих виз, для своевременного их выезда в Китай до начала учебного периода.

По итогам встречи, стороны достигнули договоренность о дополнительном выделении приемных дней и времени для подачи визовых документов студентов в консульский отдел посольства Китая.

Так, граждане КР, для сдачи документов на китайскую студенческую визу, могут обратиться в посольство КНР в Бишкеке с 21 августа по 15 сентября 2017 года в следующие установленные договоренностью приемные дни и время: понедельник, вторник, среда и четверг с 9:00 до 12:00 в порядке живой очереди. Данный график будет действовать для кыргызстанских студентов, направляющихся в Китай на учебу.

Примечание: 22 августа 2017 года, то есть один день, консульский отдел посольства будет принимать визовые документы с 15:00 до 17:00, а в последующем, в вышеуказанные дни и время.