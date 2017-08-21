Парламентская делегация Татарстана планирует посетить Бишкек

21 августа 2017, 14:59 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков21 августа принял заместителя председателя Государственного совета Татарстана Римму Ратникову. Как сообщает пресс-служба парламента, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, касающиеся активизации межпарламентского сотрудничества путем обмена визитами делегаций двух стран, а также развитие и укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Кыргызстаном и Татарстаном.

По словам спикера, на сегодняшний день политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне. "Планируемые встречи в рамках визита парламентской делегации Татарстана в Бишкек позволят "сверить часы" и придадут новый импульс углублению комплексного взаимодействия между двумя республиками", - сказал он и отметил готовность кыргызской стороны обсудить ряд вопросов, представляющий взаимный интерес.

Р.Ратникова в свою очередь сообщила о том, что председатель Госсовета Татарстана Ф.Мухаметшин придает большое значение интенсификации

межпарламентского диалога с КР, а также расширению диалога в

сфере культурного и экономического сотрудничества. "Необходимо находить все более новые точки соприкосновения для развития межпарламентского взаимодействия", - добавила она.

Р.Ратникова прибыла в Бишкек для участия в международном форуме

писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения за межцивилизационный диалог".