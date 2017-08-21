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Салянова просила суд проверить, заведено ли дело на экс-министра юстиции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365112_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443772-ru.html

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21 августа 2017, 14:32       Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила ходатайство об истребовании из Генпрокуратуры ответа о том, проводилась ли в отношении бывшего министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой и ее мужа Момунова Дуйшона проверка и возбуждали ли в отношении данных лиц уголовные дела, прекращенные в последующем.
В свою очередь сама Салянова заявила, что ответственность за прекращение или возобновление адвокатской лицензии несла экс-министр Мамбеталиева (в 2010 году заместитель Саляновой. - Прим. ред.).
"Она являлась председателем квалификационной комиссии. Все вопросы по возобновлению или прекращению лицензии принимались комиссией. Квалификационная комиссия должна была вносить предложение по данному вопросу. Это подтвердили и свидетели, сообщившие, что все вопросы должны были вноситься председателем квалификационной комиссии. Кто должен нести ответственность, так это она [Мамбеталиева]. Она шла на это для того, чтобы с ее помощью возбудили дело", - сказала Салянова.
Прокуроры просили отказать в данном ходатайстве. Суд, выслушав мнение сторон, отклонил ходатайство адвокатов.

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