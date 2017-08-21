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Азиатские игры в помещениях: футзалисты Кыргызстана узнали соперников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365106_az...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443771-ru.html

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21 августа 2017, 14:35       Комментарии

Сборная Кыргызской Республики по футзалу примет участие в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября Ашхабаде (Туркменистан).
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за комплект медалей в футзале будут бороться 18 сборных, которые поделены на четыре группы.
По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана попала в группу D, где ее соперниками станут Иран, Иордания и Таити.
Результаты жеребьевки:
<li>Группа A: Туркменистан, Вьетнам, Китайский Тайбэй, Гонконг, Соломоновы острова.</li><li>Группа B: Узбекистан, Китай, Афганистан, ОАЭ, Мальдивские острова.</li><li>Группа C: Таиланд, Япония, Ливан, Индонезия.</li><li>Группа D: Иран, Кыргызстан, Иордания, Таити.</li>
Отметим, в рамках Азиатских игр в помещениях пройдут состязания по 21 виду спорта. На эти игры Кыргызстан отправит делегацию, которая будет состоять из более сотни спортсменов.

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