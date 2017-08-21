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Постановление о возбуждении дела Саляновой разнится с материалами следствия

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365113_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443770-ru.html

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В суде по делу Саляновой назначены еще два защитника

21 августа 2017, 14:47       Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.
Адвокат Чынара Джакупбекова попросила судью зачитывать с самого начала - с постановления о возбуждении уголовного дела. Она мотивировала это тем, что данное постановление противоречит материалам расследования.
"Из поступивших в ГКНБ материалов следует, что на основании полученной лицензии Алексей Елисеев образовал консалтинговую компанию в Латвии, тем самым создав себе условия для беспрепятственного проживания и трудовой деятельности в данной стране. Однако данные документы были приобщены к делу не на момент его возбуждения, а в ходе расследования", - сказала Джакупбекова.
Судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что при вынесении решения данный факт будет учтен.

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