Постановление о возбуждении дела Саляновой разнится с материалами следствия

21 августа 2017, 14:47 Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

Адвокат Чынара Джакупбекова попросила судью зачитывать с самого начала - с постановления о возбуждении уголовного дела. Она мотивировала это тем, что данное постановление противоречит материалам расследования.

"Из поступивших в ГКНБ материалов следует, что на основании полученной лицензии Алексей Елисеев образовал консалтинговую компанию в Латвии, тем самым создав себе условия для беспрепятственного проживания и трудовой деятельности в данной стране. Однако данные документы были приобщены к делу не на момент его возбуждения, а в ходе расследования", - сказала Джакупбекова.

Судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что при вынесении решения данный факт будет учтен.