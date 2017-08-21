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Внедорожник перевернулся 4 раза — двое россиян погибли в ДТП на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443769-ru.html

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ДТП на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт. Четверо в больнице, двое погибли

На Иссык-Куле в ДТП попали россияне. Погибли двое взрослых и ребенок

21 августа 2017, 14:38       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. В Иссык-Кульской области в ДТП погибли граждане России, сообщила пресс-служба УВД региона.
Авария произошла на 52-м километре автодороги Барскоон - Кумтор на участке Ара-Бель в Джети-Огузском районе.
Согласно данным милиции, 19 августа в 12:30 часов 49-летний гражданин России, управляя автомашиной Toyota Land Cruser, принадлежащий гражданке Кыргызстана, не справился с управлением и машина опрокинулась. В результате автомобиль перевернулся четыре раза.
На месте аварии скончались 48-летняя россиянка и 47-летняя гражданка Кыргызстана.
Еще один пассажир - 13-летний россиянин - от полученных травм скончался в Тонской районной больнице.
В ДТП пострадали 11-летняя россиянка и водитель (гражданин РФ). Среди пострадавших 49-летняя кыргызстанка.
Их доставили в Джети-Огузскую районную больницу, позже санитарной авиацией увезли в Бишкек.
По факту ДТП ведется следствие, назначены экспертизы.
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