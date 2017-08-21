Внедорожник перевернулся 4 раза — двое россиян погибли в ДТП на Иссык-Куле

21 августа 2017, 14:38 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. В Иссык-Кульской области в ДТП погибли граждане России, сообщила пресс-служба УВД региона.

Авария произошла на 52-м километре автодороги Барскоон - Кумтор на участке Ара-Бель в Джети-Огузском районе.

Согласно данным милиции, 19 августа в 12:30 часов 49-летний гражданин России, управляя автомашиной Toyota Land Cruser, принадлежащий гражданке Кыргызстана, не справился с управлением и машина опрокинулась. В результате автомобиль перевернулся четыре раза.

На месте аварии скончались 48-летняя россиянка и 47-летняя гражданка Кыргызстана.

Еще один пассажир - 13-летний россиянин - от полученных травм скончался в Тонской районной больнице.

В ДТП пострадали 11-летняя россиянка и водитель (гражданин РФ). Среди пострадавших 49-летняя кыргызстанка.

Их доставили в Джети-Огузскую районную больницу, позже санитарной авиацией увезли в Бишкек.

По факту ДТП ведется следствие, назначены экспертизы.

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