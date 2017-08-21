Минздрав проверит Токмокскую горбольницу на наличие тараканов

21 августа 2017, 14:30 Комментарии

Токмокскую городскую больницу проверят на санитарно-техническое состояние и на наличие тараканов. Об этом информирует пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

Соответствующее распоряжение Токмокскому центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора дал директор Департамента государственного санэпиднадзора Толон Исаков.

Напомним, 20 июня пользователь Facebook пожаловалась в социальной сети на ужасные условия содержания больных в Токмокской городской больнице и предоставила видео-доказательство, на котором отчетливо видно как по койке больного ползают тараканы.

"Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев 28 июля дал указание главному санитарному врачу республики Олегу Горину о проведении проверок санитарно-технического состояния лечебно-профилактических организаций города Бишкек и Чуйской области. На этой неделе в министерстве здравоохранения будет проведен санитарно-эпидемиологический совет, где будут рассмотрены результаты проверок и по результатам будут приняты дисциплинарные взыскания", – сообщают в Минздраве.