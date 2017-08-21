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Liglass Trading пока не перечислила 37 млн долларов, время еще есть – Жээнбеков

Источник:
http://kabar.kg/news/liglass-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443767-ru.html

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21 августа 2017, 14:25       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Компания Liglass Trading CZ, SRO пока не перечислила 37 млн долларов, которые необходимо выплатить для начала передачи 50% акций доли "РусГидро" новым инвесторам. Об этом в ходе неформальной встречи с журналистами сообщил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, у чехов еще есть время для этого. "Это хорошее соглашение. Работа идет", - сказал он.
Напомним, что 10 июля 2017 года Кыргызстан подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ SRO, согласно которому последние должны построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и Нарынскую гидроэлектростанции Верхне-Нарынского каскада, а также 10 малых ГЭС.
Ранее реализацией проекта занималась российская компания "РусГидро", однако из-за кризиса, разразившегося в 2014 году, проект был заморожен. В 2016 году Кыргызстан денонсировал соглашение с российской стороной.
Согласно условиям соглашения с чешской компанией, Liglass Trading CZ SRO должна инвестировать 37 млн долларов в уставной капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции". Именно такая сумма необходима для начала передачи 50% акций доли "РусГидро" новым инвесторам.

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