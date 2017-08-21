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Новости Кыргызстана

Минздрав проверит Токмокскую горбольницу на наличие таракановМинздрав проверит Токмокскую горбольницу на наличие тараканов

Пьяный милиционер, ставший виновником смертельного ДТП, водворен в СИЗО и ожидает суда

Источник:
http://kabar.kg/news/p-ianyi-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443766-ru.html

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21 августа 2017, 14:32       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сотрудник милиции, ставший виновником крупной аварии в центре Бишкека, водворен в СИЗО. Судебные слушания по данному делу начнутся через два месяца. Об этом агентству "Кабар" сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.
Согласно его информации, сейчас по данному факту проводятся следственные мероприятия, и ведется расследование.
Напомним, в Бишкеке утром 18 августа на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького произошло ДТП с участием 28-летнего сотрудника милиции, который на своей машине Toyota Windom в нетрезвом состоянии врезался в автомобиль Mazda. Участниками ДТП стали еще три авто, вследствие аварии погибли два человека – водитель и пассажир машины Mazda.

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