Пьяный милиционер, ставший виновником смертельного ДТП, водворен в СИЗО и ожидает суда

21 августа 2017, 14:32 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сотрудник милиции, ставший виновником крупной аварии в центре Бишкека, водворен в СИЗО. Судебные слушания по данному делу начнутся через два месяца. Об этом агентству "Кабар" сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

Согласно его информации, сейчас по данному факту проводятся следственные мероприятия, и ведется расследование.

Напомним, в Бишкеке утром 18 августа на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького произошло ДТП с участием 28-летнего сотрудника милиции, который на своей машине Toyota Windom в нетрезвом состоянии врезался в автомобиль Mazda. Участниками ДТП стали еще три авто, вследствие аварии погибли два человека – водитель и пассажир машины Mazda.