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По Кыргызстану в горных районах возможны грозы — прогноз погоды на 22 августа

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443765-ru.html

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21 августа 2017, 14:14       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков. Днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +26...+31
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 20 августа составила 21,2 градуса, 21 августа утром составила +20 градусов.

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