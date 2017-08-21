По Кыргызстану в горных районах возможны грозы — прогноз погоды на 22 августа

21 августа 2017, 14:14 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков. Днем в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +26...+31

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +26...+31

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 20 августа составила 21,2 градуса, 21 августа утром составила +20 градусов.